«Были вещи, которые «Торпедо» очень сильно не устраивали». Исаков — о победе над «Амуром»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1) в Хабаровске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 32:51 (5x5) 0:2 Гераськин (Бойков, Свищёв) – 52:07 (5x5) 1:2 Лихачёв (Дыбленко, Бродхёрст) – 58:03 (5x4)
«Помимо того, что мы сделали небольшие мелкие ошибки, которые в конце игры позволили соперникам «вернуться», ещё в первой половине матча были вещи, которые нас очень сильно не устраивали. Игра была абсолютно равной, обе команды могли завладеть инициативой. Я бы отметил нашу игру при атаках с ходу. Это у нас получилось», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.
«Торпедо» одержало вторую победу подряд. В следующем матче нижегородский клуб встретится с «Ладой» в Тольятти. Игра состоится 10 февраля и начнётся в 18:00 мск.
