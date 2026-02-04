«Были вещи, которые «Торпедо» очень сильно не устраивали». Исаков — о победе над «Амуром»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1) в Хабаровске.

«Помимо того, что мы сделали небольшие мелкие ошибки, которые в конце игры позволили соперникам «вернуться», ещё в первой половине матча были вещи, которые нас очень сильно не устраивали. Игра была абсолютно равной, обе команды могли завладеть инициативой. Я бы отметил нашу игру при атаках с ходу. Это у нас получилось», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд. В следующем матче нижегородский клуб встретится с «Ладой» в Тольятти. Игра состоится 10 февраля и начнётся в 18:00 мск.