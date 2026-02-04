Скидки
«Многие защитники действуют неудовлетворительно». Браташ — о поражении от «Барыса»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Барыса» (1:4) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Данияр) – 22:14 (5x5)     0:2 Кайыржан (Уиллман, Уолш) – 27:10 (5x5)     0:3 Галимов (Веккионе, Логвин) – 41:48 (5x5)     0:4 Веккионе – 52:02 (5x5)     1:4 Шулак – 55:29 (5x5)    

– Соперник оказался более концентрированный. Хотели сегодня сыграть с позиции силы, активно, но соперник не позволил много создать. Много ошибок наделали, то есть концентрации не хватило. Голы, как всегда, привезли из-за индивидуальных действий плохих, но справедливости ради, надо сказать, что там ещё моментов было достаточно у соперника. Здесь ошибались очень многие.

– Что с защитой-то делать? Вы вратарей уже сегодня попытались поменять, но вратарь один же в защите не сыграет. Что с защитой-то делать?
– Да, совершенно верно. Неудовлетворительно многие защитники действуют. Будем работать, будем менять. Будем стараться исправлять эту ситуацию. Да, мы видим все ошибки, мы на них указываем, мы разбираем все, каждую игру разбираем, все ошибки разбираем, сколько позволяет время тренироваться, тренируемся. Что мы ещё можем сделать? Мы можем менять только внутри своего коллектива – ротировать, что мы тоже делаем. Больше у нас пока инструментов нет. Сейчас вот пауза может быть небольшая. Будем работать, безусловно, да, — цитирует Браташа сайт «Адмирала».

