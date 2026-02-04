Капитан «Авангарда» Шарипзянов отреагировал на его сравнение с Никишиным из «Каролины»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о сравнении его игры с выступлением российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.

— Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сравнил вас с Александром Никишиным. Насколько это сравнение оправдано?

— Никишин помоложе, перспективнее. Он играет более рискованно, что соответствует его возрасту. Я чуть больше повидал, играю немного по-другому. Но в том числе за счёт этого риска Александра и выбрали на драфте, а потом пригласили в «Каролину». Думаю, там ему ещё подтянут игру в обороне, и он станет очень высококлассным двусторонним защитником, которым сейчас он уже является, но ему есть куда расти, — цитирует Шарипзянова Sport24.