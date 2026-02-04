Скидки
Журналист: цель «Рейнджерс» — завершить сделку по Панарину к 15 часам

Комментарии

Журналист Рено Лавуа на своей странице в социальной сети Х высказался о текущей ситуации с вероятным уходом российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вчера было много обсуждений по поводу Артемия Панарина, но до сих пор нет никаких объявлений о сделке. Тем не менее, цель «Рейнджерс» — завершить сделку к 15:00 часам сегодняшнего дня», — написал Лавуа.

Напомним, сегодня, 4 февраля в 15:00 по Нью-Йорку (и в 23:00 мск) в НХЛ наступит «заморозка» составов: клубы не смогут производить обмены вплоть до окончания паузы на Олимпиаду.

В нынешнем сезоне Панарин провёл 52 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами.

