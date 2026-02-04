Скидки
Сибирь – Нефтехимик, результат матча 4 февраля 2026 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» в гостях уверенно победил «Сибирь», забросив пять шайб
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яковлев (Климович) – 08:32 (5x5)     1:1 Точилкин (Крощинский, Квартальнов) – 17:43 (4x5)     1:2 Попугаев (Хлыстов, Квартальнов) – 22:16 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Профака, Хлыстов) – 27:44 (5x5)     1:4 Митякин (Жафяров, Белозёров) – 28:01 (5x4)     1:5 Жафяров (Белозёров, Дергачёв) – 36:29 (5x5)     2:5 Приски (Косолапов, Бек) – 42:15 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбы в составе «Нефтехимика» на свой счёт записали Герман Точилкин, Никита Попугаев, Булат Шафигуллин, Евгений Митякин, Дамир Жафяров. У «Сибири» голы забили Алексей Яковлев, Чейз Приски.

«Нефтехимик» второй раз в сезоне победил «Сибирь».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля. «Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА также 10 февраля.

