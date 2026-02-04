Скидки
«Ты куда, петушара?» Дамир Шарипзянов — о встрече с Евгением Кузнецовым на льду

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как первый раз встретился с нападающим Евгением Кузнецовым, когда форвард выступал за СКА.

«Это было против СКА. Я побежал четвёртым в атаку, он мне сказал: «Ты куда, петушара?» (смеётся). Настрой сбил, сразу на смену поехал (улыбается), — заявил Шарипзянов в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

«А кто ещё во время игры может тебе во время смены крикнуть такую ерунду?» — ответил Кузнецов.

Дамир Шарипзянов в текущем сезоне провёл 49 матчей, где набрал 53 (20+33) очка. На счету Кузнецова 14 (2+12) очков в 22 встречах.

Ранее Шарипзянов высказался о сравнении его игры с выступлением российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина.

Капитан «Авангарда» Шарипзянов отреагировал на его сравнение с Никишиным из «Каролины»
