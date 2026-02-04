Скидки
Максим Сушинский дал прогноз на итоговое место СКА в регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ

Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что СКА не сможет поняться выше седьмого места в таблице Западной конференции. На данный момент армейцы занимают восьмое место с 56 очками.

— Вратарь СКА Иванов совершил 45 сейвов и помог выиграть серию буллитов. Он и его конкурент Плешков получают примерно равное количество матчей. После такой игрой можно назвать Иванова первым вратарём СКА?
— Вы сами всё сказали. Они играют примерно равно играют. В «Авангарде» Серебряков — номер один. Здесь ровно играют. Рано о чём-то говорить.

— Реально ли армейцам до конца регулярного чемпионата подняться с восьмого места в конференции?
— Может быть, на седьмое поднимутся. Так и закончат, восьмыми или седьмыми, — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

«Пока это не уровень совершенства». Ларионов о завершении семиматчевой серии поражений СКА
