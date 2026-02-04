Гришин — об уверенной победе над «Сибирью»: гол в конце первого периода дал импульс
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (5:2) в Новосибирске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яковлев (Климович) – 08:32 (5x5) 1:1 Точилкин (Крощинский, Квартальнов) – 17:43 (4x5) 1:2 Попугаев (Хлыстов, Квартальнов) – 22:16 (5x5) 1:3 Шафигуллин (Профака, Хлыстов) – 27:44 (5x5) 1:4 Митякин (Жафяров, Белозёров) – 28:01 (5x4) 1:5 Жафяров (Белозёров, Дергачёв) – 36:29 (5x5) 2:5 Приски (Косолапов, Бек) – 42:15 (5x4)
«Противник начал агрессивнее, активнее, быстрее. Мы втягивались долго в первом периоде, удачно забили в конце. Этот гол дал импульс, в перерыве поговорили, помарки отметили. Ребята вышли сконцентрированными, большинство в начале помогло. В третьем периоде сыграли по заданию, постарались не нарушать правила, играть подальше от ворот. Противник прессинговал, атаковал, ребята молодцы, хорошо сыграли в обороне», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА 10 февраля.
