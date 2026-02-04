Гришин — об уверенной победе над «Сибирью»: гол в конце первого периода дал импульс

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал гостевую победу над «Сибирью» (5:2) в Новосибирске.

«Противник начал агрессивнее, активнее, быстрее. Мы втягивались долго в первом периоде, удачно забили в конце. Этот гол дал импульс, в перерыве поговорили, помарки отметили. Ребята вышли сконцентрированными, большинство в начале помогло. В третьем периоде сыграли по заданию, постарались не нарушать правила, играть подальше от ворот. Противник прессинговал, атаковал, ребята молодцы, хорошо сыграли в обороне», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА 10 февраля.