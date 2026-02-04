Гришин объяснил, почему «Нефтехимик» забивает много голов в меньшинстве

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Сибирью» (5:2) объяснил удачную игру нижнекамского клуба в меньшинстве. Команда забросила семь шайб в меньшинстве в сезоне.

— Забили в первом периоде в меньшинстве и стали лидером КХЛ по этому показателю. Скажите, отрабатывается ли это вами дополнительно или больше воля случая?

— У нас есть быстрые игроки, которых мы используем в меньшинстве, образовались стабильные пары нападающих. Я думаю, это следствие того, что на тренировках мы играем в разночинных составах, различные упражнения делаем. Когда соперник владеет шайбой и имеет больше игроков на площадке, мы всегда приветствуем, если они атакуют. Эти тренировки на игры передаются, ребята смело бегут в контратаки и забивают голы, — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.