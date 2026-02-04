Люзенков — о поражении от «Нефтехимика»: беру ответственность на себя

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Неплохо начали, повели. Ключевые голы пропустили, беру ответственность на себя: первый гол пропустили в большинстве на контратаке и запрос взяли, который был 50/50. Второй период провалили, нигде не успевали. За третий период ребятам сказали спасибо, но забили один гол — мало. Подустали, сейчас ребята вздохнут и в бой», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля.