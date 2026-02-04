Скидки
Люзенков — о поражении от «Нефтехимика»: беру ответственность на себя

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яковлев (Климович) – 08:32 (5x5)     1:1 Точилкин (Крощинский, Квартальнов) – 17:43 (4x5)     1:2 Попугаев (Хлыстов, Квартальнов) – 22:16 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Профака, Хлыстов) – 27:44 (5x5)     1:4 Митякин (Жафяров, Белозёров) – 28:01 (5x4)     1:5 Жафяров (Белозёров, Дергачёв) – 36:29 (5x5)     2:5 Приски (Косолапов, Бек) – 42:15 (5x4)    

«Неплохо начали, повели. Ключевые голы пропустили, беру ответственность на себя: первый гол пропустили в большинстве на контратаке и запрос взяли, который был 50/50. Второй период провалили, нигде не успевали. За третий период ребятам сказали спасибо, но забили один гол — мало. Подустали, сейчас ребята вздохнут и в бой», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля.

