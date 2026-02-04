Главный тренер «Сибири» рассказал о травме Тимура Ахиярова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал о травме защитника новосибирского клуба Тимура Ахиярова.

«Травма у него, да. Но не знаем, какой степени», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний Тимур Ахияров в текущем сезоне КХЛ провёл 46 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля. «Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА также 10 февраля.