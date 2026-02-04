Скидки
Главный тренер «Сибири» рассказал о травме Тимура Ахиярова

Главный тренер «Сибири» рассказал о травме Тимура Ахиярова
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал о травме защитника новосибирского клуба Тимура Ахиярова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Яковлев (Климович) – 08:32 (5x5)     1:1 Точилкин (Крощинский, Квартальнов) – 17:43 (4x5)     1:2 Попугаев (Хлыстов, Квартальнов) – 22:16 (5x5)     1:3 Шафигуллин (Профака, Хлыстов) – 27:44 (5x5)     1:4 Митякин (Жафяров, Белозёров) – 28:01 (5x4)     1:5 Жафяров (Белозёров, Дергачёв) – 36:29 (5x5)     2:5 Приски (Косолапов, Бек) – 42:15 (5x4)    

«Травма у него, да. Но не знаем, какой степени», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний Тимур Ахияров в текущем сезоне КХЛ провёл 46 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет на своём льду ХК «Сочи» 10 февраля. «Нефтехимик» в следующем матче встретится дома со СКА также 10 февраля.

