«Будем смотреть после паузы, кто сильнее». Люзенков — о Красоткине и Бердине в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил игру вратарей новосибирского клуба Антона Красоткина и Михаила Бердина.
— Бердин в домашней серии все матчи выиграл, причём у топов, Красоткин обе встречи уступил. Когда сегодня выходил Михаил, трибуны бурно аплодировали, когда сделал первый сейв – тоже. Антон такой поддержки не получил. Не будет ли в связи с этим у него каких-то ментальных проблем?
— Ребята – профессионалы. Они не первый сезон в лиге, нормально, думаю, к этому отнесутся. У нас на домашнюю серию был план, через игру вратари должны были сыграть. Будем смотреть после паузы, кто сильнее, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 4 февраля 2026
-
19:12
-
18:50
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:15
-
17:59
-
17:56
-
17:44
-
17:20
-
17:11
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
15:50
-
15:28
-
15:25
-
15:05
-
14:35
-
14:26
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:25
-
11:04
-
10:45
-
10:25