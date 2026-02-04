«Будем смотреть после паузы, кто сильнее». Люзенков — о Красоткине и Бердине в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил игру вратарей новосибирского клуба Антона Красоткина и Михаила Бердина.

— Бердин в домашней серии все матчи выиграл, причём у топов, Красоткин обе встречи уступил. Когда сегодня выходил Михаил, трибуны бурно аплодировали, когда сделал первый сейв – тоже. Антон такой поддержки не получил. Не будет ли в связи с этим у него каких-то ментальных проблем?

— Ребята – профессионалы. Они не первый сезон в лиге, нормально, думаю, к этому отнесутся. У нас на домашнюю серию был план, через игру вратари должны были сыграть. Будем смотреть после паузы, кто сильнее, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.