Вице-президент КХЛ назвал два города, где может состояться Матч звёзд в ближайшие сезоны

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов назвал Омск и Нижний Новгород в качестве городов, где может пройти Матч звёзд в ближайшие сезоны.

«У нас арена в Омске, на которой мы не проводили Матч звёзд, в этом году запускается новая арена в Нижнем Новгороде, которая, думаю, тоже с радостью пожелает принять участие в таком празднике. Если у регионов такое желание возникнет, мы с радостью согласимся. Также есть другие города, где Матч звёзд ещё не проводился и которые также высказывали своё желание.

Дальний Восток мы давно хотим, было несколько проектов по проведению Матча звёзд там, в том числе на футбольных аренах, но, к сожалению, нужно понимать, что у нас довольно плотный календарь, который накладывает определённые логистические проблемы», — цитирует Доброхвалова ТАСС.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2026 пройдёт на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге 7-8 февраля.