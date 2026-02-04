«Трактор» со счётом 4:0 одержал победу над «Ак Барсом» в Челябинске
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Дронов (Кравцов, Ливо) – 00:42 (5x5) 2:0 Кравцов (Ливо, Коромыслов) – 14:14 (5x5) 3:0 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов) – 37:26 (5x5) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Дронов, Дэй) – 56:00 (5x5)
На 42-й секунде первого периода Григорий Дронов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте второго периода Михаил Горюнов-Рольгизер сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На 17-й минуте третьего периода Михаил Горюнов-Рольгизер довёл счёт до крупного, оформив дубль.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграет в гостях с «Амуром» 11 февраля. «Ак Барс» 12 февраля примет на своём льду нижегородское «Торпедо».
