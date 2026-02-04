Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор – Ак Барс, результат матча 4 февраля 2026 года, счёт 4:0, КХЛ 2025/2026

«Трактор» со счётом 4:0 одержал победу над «Ак Барсом» в Челябинске
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Дронов (Кравцов, Ливо) – 00:42 (5x5)     2:0 Кравцов (Ливо, Коромыслов) – 14:14 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов) – 37:26 (5x5)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Дронов, Дэй) – 56:00 (5x5)    

На 42-й секунде первого периода Григорий Дронов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте второго периода Михаил Горюнов-Рольгизер сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На 17-й минуте третьего периода Михаил Горюнов-Рольгизер довёл счёт до крупного, оформив дубль.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграет в гостях с «Амуром» 11 февраля. «Ак Барс» 12 февраля примет на своём льду нижегородское «Торпедо».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android