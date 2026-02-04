Скидки
Трёхкратный чемпион мира — о СКА: иногда 50 матчей мало для строительства команды

Трёхкратный чемпион мира — о СКА: иногда 50 матчей мало для строительства команды
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о текущих результатах СКА. На данный момент армейцы занимают восьмое место в таблице Запада с 56 очками.

«Иногда 50 матчей мало для строительства команды. Никитину понадобилось три года, чтобы завоевать Кубок Гагарина с «Локомотивом». Его не трогали, поэтому команда прошла к победе. Механизмы быстро не выстраиваются.

Может, Ларионову понадобится для победы в Кубке Гагарина со СКА три сезона, как Никитину с «Локомотивом». Его не будут критиковать, если от сезона к сезону результаты команды будут улучшаться и в итоге клуб дойдёт до Кубка Гагарина», — цитирует Терещенко Metaratings.

