Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: женщинам в футболе и хоккее нечего делать, пусть занимаются своими видами спорта

Рыбин: женщинам в футболе и хоккее нечего делать, пусть занимаются своими видами спорта
Комментарии

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался про своё отношение к женскому хоккею и футболу.

«Пускай лучше женщины занимаются своими женскими видами спорта. Есть же прекрасные виды спорта: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и так далее. Футбол и хоккей — это мужские виды спорта, им там нечего делать. Пускай меня осудит этот прекрасный пол, при всём уважении, но им там правда нечего делать. Я категорически против выступления женщин в мужских видах спорта. Это моя точка зрения. Мужчинам в некоторых видах спорта тоже нечего делать», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Материалы по теме
«Нужно в другом русле смотреть». Рыбин — об увольнении Филатова и Семёнова из СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android