Рыбин: женщинам в футболе и хоккее нечего делать, пусть занимаются своими видами спорта

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался про своё отношение к женскому хоккею и футболу.

«Пускай лучше женщины занимаются своими женскими видами спорта. Есть же прекрасные виды спорта: гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и так далее. Футбол и хоккей — это мужские виды спорта, им там нечего делать. Пускай меня осудит этот прекрасный пол, при всём уважении, но им там правда нечего делать. Я категорически против выступления женщин в мужских видах спорта. Это моя точка зрения. Мужчинам в некоторых видах спорта тоже нечего делать», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».