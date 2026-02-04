«Получилась очень классная командная победа». Корешков о встрече «Трактора» с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победный матч с «Ак Барсом» (4:0).

— Вовремя забили. Вратарь вовремя подчистил. Выстояли, ловили шайбу на себя. Получилась очень классная командная победа.

— Сегодня два очень красивых гола от Михаила Рольгизера. Как он так выстрелил сегодня?

— То, что у него очень хорошая скорость, мы прекрасно знаем. Сегодня и завершение было на высшем уровне. Молодец!

— Ливо седьмой матч без голов, причём у него есть броски из слота и других опасных позиций. Почему нет завершения?

— Знаю, что многие команды специально разбирают лидеров, которые много забивают. Ливо очень старается, хочет забить и сыграть на команду. Сегодня два очка набрал. В следующем матче забьёт!

— Сложная игра была на выезде в Омске. После неё «Трактор» как будто переключился — и появилась реализация. Как это произошло?

— У нас в последних матчах действительно много голевых моментов, но не всегда удаётся всё реализовать. С «Сибирью» воплотили в жизнь, сегодня — тоже. Стараемся и на выезде прогрессировать в этом плане.

— Вы сказали, что голы забиты вовремя. Имеется в виду первый гол?

— Да все. И первый, и третий при счёте 2:0 в таком напряжённом матче. Они все очень важны.

— В последних пяти играх «Трактор» пропустил всего пять голов. Сказывается наличие двух тренеров по защитникам?

— Дело в том, что, как я уже ранее говорил на пресс-конференции, «Трактор» по пропущенным шайбам находится в конце таблицы. Конечно, здесь нужна небольшая реконструкция, чтобы хорошо играть в обороне. Когда начнётся плей-офф, такие моменты могут решить исход матча. Уделяем много внимания игре в обороне в тренировочном процессе, — цитирует Корешкова сайт «Ак Барса».