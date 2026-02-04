«Нужно перезагрузить головы». Главный тренер «Ак Барса» — о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Трактора» (0:4).

– Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза – нужно перезагрузить головы. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы пропустили три голевые контратаки. Это следствие Дальнего Востока?

– В целом нужно смотреть на игру. Наверное, какого-то общего преимущества при счёте 4:0 нет. Аналитику сейчас не скажу, мы будем изучать. Но в моментах мы принимали неправильные решения, что приводило к контратакам соперника. Некоторыми из них соперник воспользовался.

– Когда вы завоёвывали медали с «Трактором», последние матчи регулярного чемпионата вы всегда проигрывали возможным соперникам по плей-офф. Сейчас тоже так произошло?

– Про плей-офф ещё рано думать. Нам есть над чем работать, ищем сочетания и связки, нужно встроить нового игрока, который добавился перед дедлайном. Готовимся к следующему матчу, он сейчас самый важный. Пауза будет кстати, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».