Главная Хоккей Новости

«Нужно перезагрузить головы». Главный тренер «Ак Барса» — о поражении от «Трактора»

«Нужно перезагрузить головы». Главный тренер «Ак Барса» — о поражении от «Трактора»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Трактора» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Дронов (Кравцов, Ливо) – 00:42 (5x5)     2:0 Кравцов (Ливо, Коромыслов) – 14:14 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Коромыслов) – 37:26 (5x5)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Дронов, Дэй) – 56:00 (5x5)    

– Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза – нужно перезагрузить головы. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы пропустили три голевые контратаки. Это следствие Дальнего Востока?
– В целом нужно смотреть на игру. Наверное, какого-то общего преимущества при счёте 4:0 нет. Аналитику сейчас не скажу, мы будем изучать. Но в моментах мы принимали неправильные решения, что приводило к контратакам соперника. Некоторыми из них соперник воспользовался.

– Когда вы завоёвывали медали с «Трактором», последние матчи регулярного чемпионата вы всегда проигрывали возможным соперникам по плей-офф. Сейчас тоже так произошло?
– Про плей-офф ещё рано думать. Нам есть над чем работать, ищем сочетания и связки, нужно встроить нового игрока, который добавился перед дедлайном. Готовимся к следующему матчу, он сейчас самый важный. Пауза будет кстати, — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

