Хоккей

Локомотив – Спартак, результат матча 4 февраля 2026 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Спартак»
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Порядин) – 11:10 (5x5)     1:1 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 11:30 (5x5)     2:1 Берёзкин (Волков) – 29:47 (5x5)     3:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 59:41 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте первого периода Даниил Орлов открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Максим Берёзкин вывел «Локомотив» вперёд. В конце игры Артур Каюмов установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами» 10 февраля. «Спартак» в этот же день примет на своём льду московское «Динамо».

