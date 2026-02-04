«Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Спартак»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 12-й минуте первого периода Даниил Орлов открыл счёт во встрече. Спустя 20 секунд Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Максим Берёзкин вывел «Локомотив» вперёд. В конце игры Артур Каюмов установил окончательный счёт во встрече.
Отметим, что в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами» 10 февраля. «Спартак» в этот же день примет на своём льду московское «Динамо».
