«Меня никто не спросит, зачем беспокоиться?» Михеев — о возможном обмене из «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев рассказал о своих эмоциях от игры за команду и высказался о возможном обмене в дедлайн НХЛ 6 марта 2026 года.

«В Ванкувере всё было по-другому. Здесь я играю больше, чувствую себя увереннее, как дома. В Ванкувере всё было не так.

Я не могу контролировать [возможный обмен], поэтому не думаю об этом. Посмотрим, что будет. Последнее слово за мной не останется. Меня никто не спросит, зачем беспокоиться?» — приводит слова Михеева The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 31-летний Михеев сыграл 51 встречу, забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач.