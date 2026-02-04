Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры четырёх клубов НХЛ за сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT).

Как сообщает журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х, Кучеров с 1 января 2026 года забил 11 голов и отдал 28 результативных передач. Таким образом, Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры «Ванкувер Кэнакс», «Сиэтл Кракен», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз» за весь сезон-2025/2026. У «Ванкувера» это Элиас Петтерссон (34), у «Сиэтла» — Джордан Эберле (38), у «Сент-Луиса» — Павел Бучневич (33), у «Калгари» — Назем Кадри (37).