Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры четырёх клубов НХЛ за сезон
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24 1:1 Самуэльссон – 16:53 1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08 2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp) 2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp) 3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34 4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45
Как сообщает журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х, Кучеров с 1 января 2026 года забил 11 голов и отдал 28 результативных передач. Таким образом, Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры «Ванкувер Кэнакс», «Сиэтл Кракен», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз» за весь сезон-2025/2026. У «Ванкувера» это Элиас Петтерссон (34), у «Сиэтла» — Джордан Эберле (38), у «Сент-Луиса» — Павел Бучневич (33), у «Калгари» — Назем Кадри (37).
