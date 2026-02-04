Скидки
Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры четырёх клубов НХЛ за сезон

Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры четырёх клубов НХЛ за сезон
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

Как сообщает журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х, Кучеров с 1 января 2026 года забил 11 голов и отдал 28 результативных передач. Таким образом, Кучеров за 2026 год набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры «Ванкувер Кэнакс», «Сиэтл Кракен», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз» за весь сезон-2025/2026. У «Ванкувера» это Элиас Петтерссон (34), у «Сиэтла» — Джордан Эберле (38), у «Сент-Луиса» — Павел Бучневич (33), у «Калгари» — Назем Кадри (37).

