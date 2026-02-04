Хоккеисты «Шанхая» провели тренировку на льду замёрзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге

Хоккеисты «Шанхайских Драконов» Кирилл Рассказов и Владислав Леонтьев вышли на лёд замёрзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и провели тренировку под мостом Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Кирилл Рассказов в текущей регулярке КХЛ сыграл 31 встречу, где набрал 6 (4+2) очков. На счету Владислава Леонтьева 2 (0+2) очка в 18 матчах.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграли 49 матчей, в которых набрали 45 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее пресс-служба «Шанхайских Драконов» представила плакаты с изображением главного тренера китайского клуба Митча Лава.