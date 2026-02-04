Скидки
Крис Джонстон: «Вашингтон» делал крупное предложение за Панарина, но сделка сложная

Крис Джонстон: «Вашингтон» делал крупное предложение за Панарина, но сделка сложная
Комментарии

Журналист Крис Джонстон высказался о ситуации с возможным уходом российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это очень сложная сделка. Желание Артемия Панарина остаётся прежним: продление контракта как часть обмена и запрет на перемещение. Многие команды интересовались им. «Вашингтон» делал крупное предложение за Панарина. «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе» проявляли тот или иной интерес. Для «Флориды», «Тампы» и «Далласа» продление контракта будет сложной задачей. Я даже слышал, что «Торонто» проявлял интерес. Возможно, нас ждёт сюрприз», — заявил Джонстон в эфире TSN.

В нынешнем сезоне форвард набрал забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.

