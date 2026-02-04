Александр Барков высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).

«Мы неплохо начали, выполняли план на игру, повели в счёте. Но ответный гол в следующей смене не был запланирован. Соперники больше играли первым номером, поддавливали, но у нас были хорошие контратаки. И три в один выходили, и бросали в пустые ворота. Наш план — контроль шайбы, мы должны были больше играть с ней. Чем чаще она у нас, тем реже у соперников. Соперникам нужно отдать должное, они здорово изменили в третьем периоде стиль, быстро перестроились. Они хорошо оборонялись за счёт прессинга, а мы тяжело выходили из зоны», — цитирует Баркова сайт КХЛ.