Александр Барков высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Порядин) – 11:10 (5x5) 1:1 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 11:30 (5x5) 2:1 Берёзкин (Волков) – 29:47 (5x5) 3:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 59:41 (en)
«Мы неплохо начали, выполняли план на игру, повели в счёте. Но ответный гол в следующей смене не был запланирован. Соперники больше играли первым номером, поддавливали, но у нас были хорошие контратаки. И три в один выходили, и бросали в пустые ворота. Наш план — контроль шайбы, мы должны были больше играть с ней. Чем чаще она у нас, тем реже у соперников. Соперникам нужно отдать должное, они здорово изменили в третьем периоде стиль, быстро перестроились. Они хорошо оборонялись за счёт прессинга, а мы тяжело выходили из зоны», — цитирует Баркова сайт КХЛ.
