«Мы действительно солидно выглядим». Тренер «Локомотива» Хартли — о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч со «Спартаком» (3:1).

«Наши ребята хорошо отыграли в третьем периоде, здорово сыграли в меньшинстве. Классный матч провёл Берёзкин, часто выручал Исаев. Нужно не забывать, что мы играли против команды, которая за три матча забила 15 голов. Считаю, что мы здорово действовали. В ноябре-декабре эмоции садятся, сейчас все уже готовятся к плей-офф. Ребята стараются показывать лучшую игру.

Мы действительно солидно выглядим как команда, показываем двусторонний хоккей. Видно, что команда сплачивается, становится единым кулаком. Подключения защитников никогда не запрещались, но нужно понимать, когда это делать уместно. Черепанов сыграет в следующем матче. Никулин выздоровеет позже, он начал кататься, но пока не готов», — цитирует Хартли сайт КХЛ.