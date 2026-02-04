Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы действительно солидно выглядим». Тренер «Локомотива» Хартли — о победе над «Спартаком»

«Мы действительно солидно выглядим». Тренер «Локомотива» Хартли — о победе над «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч со «Спартаком» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Коростелёв, Порядин) – 11:10 (5x5)     1:1 Шалунов (Сурин, А. Радулов) – 11:30 (5x5)     2:1 Берёзкин (Волков) – 29:47 (5x5)     3:1 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 59:41 (en)    

«Наши ребята хорошо отыграли в третьем периоде, здорово сыграли в меньшинстве. Классный матч провёл Берёзкин, часто выручал Исаев. Нужно не забывать, что мы играли против команды, которая за три матча забила 15 голов. Считаю, что мы здорово действовали. В ноябре-декабре эмоции садятся, сейчас все уже готовятся к плей-офф. Ребята стараются показывать лучшую игру.

Мы действительно солидно выглядим как команда, показываем двусторонний хоккей. Видно, что команда сплачивается, становится единым кулаком. Подключения защитников никогда не запрещались, но нужно понимать, когда это делать уместно. Черепанов сыграет в следующем матче. Никулин выздоровеет позже, он начал кататься, но пока не готов», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android