Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» обменял 33-летнего форварда Бьюгстада в «Нью-Джерси»
Комментарии

«Сент-Луис Блюз» обменял форварда Ника Бьюгстада в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба «дьяволов». Взамен «блюзмены» получили нападающего Томаса Бордело и условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2026.

33-летний Бьюгстад провёл 35 матчей и набрал 7 (6+1) очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Срок его соглашения с кэпхитом $ 1,75 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Бордело отправится в фарм-клуб «Блюз» из АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдс». В этом сезоне он провёл 35 игр за «Ютику Кометс» в АХЛ, набрав 8 (2+6) очков.

«Дэвилз» с 58 очками занимает 15-е место в таблице Востока. «Сент-Луис» с 49 очками располагается на 15-м месте в таблице Запада.

Новости. Хоккей
