Артемий Панарин перешёл в «Лос-Анджелес Кингз» — источник

Российский нападающий Артемий Панарин перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что взамен «Рейнджерс» получит проспекта Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 60 очков.

Ранее «Рейнджерс» вывели Панарина из состава, чтобы защитить от травм перед обменом. В нынешнем сезоне форвард набрал забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.