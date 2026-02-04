Уокер: «Лос-Анджелес» был единственной командой, в которую хотел перейти Панарин

Журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х рассказала подробности перехода российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Мне сказали, что «Кингз» были единственной командой, в которую хотел перейти Артемий Панарин, и единственной командой, с которой «Рейнджерс» могли работать», — написала Уокер.

Отмечается, что взамен «Рейнджерс» получит проспекта Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта. «Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 60 очков.

В нынешнем сезоне форвард набрал забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.