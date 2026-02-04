Лебрюн: Артемий Панарин и «Лос-Анджелес» работают над продлением контракта

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что новый контракт Артемия Панарина с «Лос-Анджелес Кингз» ещё не готов, однако стороны работают над этим.

«Продления контракта пока нет, но мне сказали, что «Кингз» и окружение Панарина работают над этим», — написал Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. «Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 60 очков.

В нынешнем сезоне форвард забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.