28-летний защитник «Питтсбурга» Джонс дисквалифицирован НХЛ на 20 игр за допинг

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о дисквалификации 28-летнего защитника «Питтсбург Пингвинз» Калеба Джонса на 20 игр за нарушение правил программы по борьбе с допингом.

«Защитник «Питтсбург Пингвинз» Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий программы НХЛ/НХЛПА по борьбе с применением допинга. В соответствии с условиями коллективного договора дисквалификация сопровождается обязательным направлением в программу помощи для оценки состояния и возможного лечения. Национальная хоккейная лига не будет давать дальнейших комментариев по этому поводу», — сказано в сообщении лиги.

В текущем сезоне Джонса провёл семь матчей, где отдал одну результативную передачу.