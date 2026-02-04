Скидки
«Рейнджерс» удержали половину кэпхита контракта Панарина после обмена в «Лос-Анджелес»

«Рейнджерс» удержали половину кэпхита контракта Панарина после обмена в «Лос-Анджелес»
«Нью-Йорк Рейнджерс» удержал половину кэпхита контракта Артемия Панарина после обмена хоккеиста в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. «Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 60 очков.

Отмечалось, что взамен «Рейнджерс» получит проспекта Лиама Гринтри и условный выбор в третьем раунде драфта.

В нынешнем сезоне форвард забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.

