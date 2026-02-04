Скидки
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года с общей суммой в $ 22 млн

Российский нападающий Артемий Панарин заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в $ 22 млн. Кэпхит составил $ 11 млн. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. Отмечалось, что половину стоимости текущего контракта удержал «Рейнджерс».

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Запада, имея в активе 60 очков.

В нынешнем сезоне форвард забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.

