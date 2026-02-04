Результаты матчей КХЛ на 4 февраля 2026 года

Сегодня, 4 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 4 февраля 2026 года:

«Амур» – «Торпедо» — 1:2;

«Адмирал» – «Барыс» — 1:4;

«Сибирь» – «Нефтехимик» — 2:5;

«Трактор» – «Ак Барс» — 4:0;

«Локомотив» – «Спартак» — 3:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 75 очками после 54 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игры.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.