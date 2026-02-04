Результаты матчей ВХЛ на 4 февраля 2026 года

Сегодня, 4 февраля, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 4 февраля 2026 года:

«Сокол» – «Южный Урал» — 0:1;

«Рубин» – «Югра» — 1:3;

«Тамбов» – «Звезда» — 6:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 80 очками после 49 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.