Команды НХЛ предлагали Панарину контракт на 4 года и $ 11,75 млн, но он выбрал «Кингз»
Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х рассказал о предложениях других команд Национальной хоккейной лиги Артемию Панарину.

«Другие команды были готовы предложить ему контракт на четыре года с кэпхитом $ 11,75 млн, но он выбрал «Кингз». Это говорит о том, что Лос-Анджелес был для него предпочтительным местом», — написал Серавалли.

Напомним, по данным источников, Артемий Панарин заключил новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в $ 22 млн. Кэпхит составил $ 11 млн.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом $ 11,64 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

