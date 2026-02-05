«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании Артемия Панарина

Российский нападающий Артемий Панарин в рамках обмена перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает пресс-служба «Кингз» на официальном сайте.

«Лос-Анджелес» подтвердил информацию, появившуюся ранее: за Панарина «Рейнджерс» получает проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Половину стоимости текущего контракта, рассчитанного до лета 2026-го, удержали «Рейнджерс».

Панарин согласовал с «Кингз» двухлетний контракт с кэпхитом $ 11 млн.

В нынешнем сезоне форвард забросил 19 шайб и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 57 очков в 52 матчах регулярного сезона НХЛ.