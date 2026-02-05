Скидки
Хоккей Новости

«Нью-Йорк Рейнджерс» попрощался с Артемием Панариным

Комментарии

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в соцсети Х опубликовала пост в связи с уходом российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». 34-летний хоккеист покинул команду в результате обмена.

Фото: x.com/NYRangers

«За все яркие моменты, бесчисленные улыбки и незабываемые мгновения — спасибо тебе, Хлебушек, за семь выдающихся сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», — сказано в сообщении.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

Новости. Хоккей
