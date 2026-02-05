Скидки
Хоккей

Статистика Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий Артемий Панарин в рамках обмена покинул «Нью-Йорк Рейнджерс», отыграв за команду семь сезонов. Отныне 34-летний россиянин будет представлять «Лос-Анджелес Кингз», с которым подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться со статистикой Артемия Панарина за время выступлений в «Рейнджерс».

Матчи: 482
Голы: 205
Передачи: 402
Очки: 607
Показатель полезности: «+68»

В 2024 году Панарин вместе с «Нью-Йорком» выиграл Президентский кубок. В 2020 и 2024 годах, выступая за «Рейнджерс», россиянин попал в первую символическую сборную всех звёзд НХЛ, в 2023-м — во вторую.

