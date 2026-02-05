Скидки
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин в составе «Лос-Анджелеса» сможет сыграть с «Рейнджерс» 17 марта

Артемий Панарин в составе «Лос-Анджелеса» сможет сыграть с «Рейнджерс» 17 марта
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин, перешедший в клуб в рамках обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс», сможет впервые встретиться с бывшей командой 17 марта в рамках гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдёт на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон Сквер Гарден».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Кроме того, «Рейнджерс» удержит 50% от текущего контракта россиянина, рассчитанного до лета 2026 года.

Панарин отыграл в «Рейнджерс» семь сезонов, набрав 607 (205+402) очков в 482 матчах.

