Артемий Панарин в составе «Лос-Анджелеса» сможет сыграть с «Рейнджерс» 17 марта
Поделиться
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин, перешедший в клуб в рамках обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс», сможет впервые встретиться с бывшей командой 17 марта в рамках гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдёт на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон Сквер Гарден».
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года. Кроме того, «Рейнджерс» удержит 50% от текущего контракта россиянина, рассчитанного до лета 2026 года.
Панарин отыграл в «Рейнджерс» семь сезонов, набрав 607 (205+402) очков в 482 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
01:18
-
00:47
-
00:40
-
00:29
-
00:12
- 4 февраля 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:20
-
23:15
-
23:04
-
23:00
-
22:45
-
22:31
-
22:20
-
22:05
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:09
-
20:55
-
20:45
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:04
-
19:46
-
19:30
-
19:12
-
18:50
-
18:33
-
18:32