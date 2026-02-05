НХЛ обратилась к Артемию Панарину после его перехода из «Рейнджерс» в «Кингз»

Пресс-служба НХЛ обратилась к российскому нападающий Артемию Панарину после его перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Чёрно-серебряные цвета тебе к лицу, Артемий», — написала пресс-служба НХЛ на личной странице в социальной сети X.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.