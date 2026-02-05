Журналист ESPN: лагерь Панарина держал контракт с «Лос-Анджелес» в секрете

Журналист ESPN Эмили Каплан прокомментировала переход российского нападающего Артемия Панарина с «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Контракт подписан на два года с общей суммой в $ 22 млн.

«Какой ход со стороны Лос-Анджелеса — пойти ва-банк, особенно в последний сезон Анже Копитара. Лагерь Панарина держал это в секрете, но мало кто в лиге предполагал, что «Кингз» являются главными претендентами», — написала Каплан на своей странице в соцсети X.

Панарина обменяли в «Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор четвёртого раунда драфта 2028 года.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков. Также в НХЛ россиянин представлял «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «Кингз» нападающий подписал контракт на два года — до конца сезона-2027/2028.