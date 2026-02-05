Скидки
Пресс-служба «Кингз» поприветствовала российского нападающего Артемия Панарина

Комментарии

Пресс-служба «Лос-Анджелес Кингз» поприветствовала российского нападающего Артемия Панарина после его перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Добро пожаловать в Лос-Анджелес», — написала пресс-служба «Кингз» на личной странице в социальной сети X.

Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, а также на условные пики в третьем раунде драфта 2026 года и четвёртом раунде драфта 2028 года.

За «Нью-Йорк Рейнджерс» российский нападающий выступал с 2019 года. За этот период он провёл 482 матча и набрал 607 очков, записав на свой счёт 205 шайб и 402 результативные передачи. В НХЛ Панарин также играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «Кингз» форвард заключил двухлетнее соглашение, рассчитанное до завершения сезона-2027/2028.

