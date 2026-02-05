Скидки
Главная Хоккей Новости

Ice Girls размахивали флагами, Вишневскому помогали партнёры. Фото победы «Локомотива»

Ice Girls размахивали флагами, Вишневскому помогали партнёры. Фото победы «Локомотива»
4 февраля в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Счёт в матче на 12-й минуте открыли гости – отличился защитник «Спартака» Даниил Орлов. Но спустя всего 20 секунд Максим Шалунов забросил ответную шайбу. В середине второго периода Максим Берёзкин вывел «Локомотив» вперёд. А за 19 секунд до конца матча Артур Каюмов забил в пустые ворота и установил итоговый счёт.

