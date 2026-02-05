Скидки
Фавориту драфта НХЛ-2026 грозит до 20 лет тюрьмы – ESPN

Фавориту драфта НХЛ-2026 грозит до 20 лет тюрьмы – ESPN
Фавориту драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2026 Гэвину Маккенне предъявлены обвинения в тяжком уголовном нападении и ряде других правонарушений, сообщает ESPN со ссылкой на документы магистратского окружного суда штата Пенсильвания.

«Маккенне вменяется тяжкое нападение первой степени — преступление, которое в Пенсильвании определяется как «попытка причинить серьёзный телесный вред либо причинение травмы с проявлением крайнего безразличия». Кроме того, ему предъявлены обвинения в простом нападении, а также два административных правонарушения за нарушение общественного порядка, домогательства и участие в драке.

Максимальное наказание по статье о тяжком нападении первой степени в Пенсильвании предусматривает до 20 лет лишения свободы и/или штраф в размере до 25 тысяч долларов.

Уголовная жалоба была подана в среду, и на данный момент игрок ожидает предварительного судебного слушания.

