Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Везёт «ген победителя» в Голливуд!» НХЛ – о переходе Панарина в «Кингз»

«Везёт «ген победителя» в Голливуд!» НХЛ – о переходе Панарина в «Кингз»
Комментарии

Пресс-служба НХЛ высказалась о переходе российского форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Артемий Панарин везёт свой «ген победителя» в Голливуд!», — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, а также на условные пики в третьем раунде драфта 2026 года и четвёртом раунде драфта 2028 года.

На данный момент «Кингз» занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 60 очков. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко. В следующем матче команда сыграет с «Сиэтл Кракен». Игра состоится 5 февраля.

Материалы по теме
Сенсационный обмен Панарина в НХЛ! Поехал в «Лос-Анджелес» за смешную компенсацию
Сенсационный обмен Панарина в НХЛ! Поехал в «Лос-Анджелес» за смешную компенсацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android