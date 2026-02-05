«Везёт «ген победителя» в Голливуд!» НХЛ – о переходе Панарина в «Кингз»

Пресс-служба НХЛ высказалась о переходе российского форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Артемий Панарин везёт свой «ген победителя» в Голливуд!», — написала пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

Артемий Панарин был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на проспекта Лиама Гринтри, а также на условные пики в третьем раунде драфта 2026 года и четвёртом раунде драфта 2028 года.

На данный момент «Кингз» занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 60 очков. От зоны плей-офф команду отделяет одно очко. В следующем матче команда сыграет с «Сиэтл Кракен». Игра состоится 5 февраля.