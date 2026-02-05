Зак Веренски установил рекорд среди американских защитников в истории НХЛ XXI века

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отметился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты, и вошёл в историю лиги среди американских игроков обороны.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Веренски записал на свой счёт третий в карьере сезон с 20 и более голами и второй подряд в карьере. Лишь два американских защитника до него смогли забить 20+ голов в нескольких сезонах подряд в НХЛ, но сделали это в XX веке. Это Фил Хаусли (шесть сезонов в период с 1986/1987 по 1991/1992) и Рид Ларсон (пять сезонов в период с 1979/1980 по 1983/1984).

Кроме 20 голов в активе Веренски 42 результативных паса в 52 матчах НХЛ. На момент написания новости начался второй период. Счёт 2:0 в пользу «Блю Джекетс».

Материалы по теме Видео Иван Проворов впервые за 18 матчей забил гол в НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: