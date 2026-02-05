Скидки
Иван Проворов впервые за 18 матчей забил гол в НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб в составе «Коламбуса» забросил российский защитник Иван Проворов. Таким образом, он прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Веренски (Силлинджер, Койл) – 04:46     2:0 Проворов (Фантилли, Марчмент) – 12:50     3:0 Хайнен (Койл) – 25:17    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Проворов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 14 результативных передач при коэффициенте полезности «+19». Всего за карьеру в лиге на его счету 83 гола и 219 результативных передач в 751-й игре.

