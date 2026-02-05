Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Филадельфией»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Типпетт (Санхайм, Мичков) – 05:56 2:0 Грундстрём (Делорье, Ристолайнен) – 24:45 2:1 Протас (Бовиллье) – 28:12 (sh) 2:2 Бовиллье (Сурдиф, ван Римсдайк) – 42:40 3:2 Драйсдейл (Зеграс, Конечны) – 54:37 (pp) 4:2 Ристолайнен (Конечны) – 59:43
«Нам бы хотелось довести игру до овертайма. Особенно после того, как мы забили гол, сравнявший счёт, в начале третьего периода. И мне показалось, что остальная часть третьего периода у нас была сильной. Даже при счёте 2:2 мы всё ещё пытались контролировать игру и имели несколько неплохих моментов. Просто удаление стало той самой разницей в игре», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нэшвилл Предаторз».
