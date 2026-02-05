Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:4).

«Нам бы хотелось довести игру до овертайма. Особенно после того, как мы забили гол, сравнявший счёт, в начале третьего периода. И мне показалось, что остальная часть третьего периода у нас была сильной. Даже при счёте 2:2 мы всё ещё пытались контролировать игру и имели несколько неплохих моментов. Просто удаление стало той самой разницей в игре», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нэшвилл Предаторз».