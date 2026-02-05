«Вашингтон» вернул россиянина Тринеева в АХЛ, так и не выпустив на лёд до паузы на ОИ-2026

«Вашингтон Кэпиталз» вернул российского нападающего Богдана Тринеева в фарм‑клуб из АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

23‑летний нападающий Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в этом сезоне: он провёл два матча ещё в декабре 2025 года и не набрал очков. 24 января на официальном сайте клуба объявили о продлении контракта с ним ещё на два сезона.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде драфта‑2020 под общим 117‑м номером. В АХЛ у него 59 (32+27) очков в 157 играх. Он занимает третье место в команде по показателю полезности «+9». В КХЛ за московское «Динамо» Тринеев провёл 67 матчей и набрал 16 (2+14) очков.