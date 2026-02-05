Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вернул россиянина Тринеева в АХЛ, так и не выпустив на лёд до паузы на ОИ-2026

«Вашингтон» вернул россиянина Тринеева в АХЛ, так и не выпустив на лёд до паузы на ОИ-2026
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» вернул российского нападающего Богдана Тринеева в фарм‑клуб из АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

23‑летний нападающий Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в этом сезоне: он провёл два матча ещё в декабре 2025 года и не набрал очков. 24 января на официальном сайте клуба объявили о продлении контракта с ним ещё на два сезона.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде драфта‑2020 под общим 117‑м номером. В АХЛ у него 59 (32+27) очков в 157 играх. Он занимает третье место в команде по показателю полезности «+9». В КХЛ за московское «Динамо» Тринеев провёл 67 матчей и набрал 16 (2+14) очков.

Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android