«Коламбус» с голом Проворова всухую обыграл «Чикаго». У Михеева — «-2»

В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 4:0.

Авторами голов в составе хозяев стали Зак Веренски, Дэнтон Хайнен, Шон Монахан и российский защитник Иван Проворов. Форвард Дмитрий Воронков очков в матче не набрал. У гостей россиянин Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-2».

Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил матч из-за болезни.

