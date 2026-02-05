Скидки
Коламбус Блю Джекетс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 5 февраля 2026, счет 4:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» с голом Проворова всухую обыграл «Чикаго». У Михеева — «-2»
В ночь с 4 на 5 февраля мск на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева льда выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Веренски (Силлинджер, Койл) – 04:46     2:0 Проворов (Фантилли, Марчмент) – 12:50     3:0 Хайнен (Койл) – 25:17     4:0 Монахан – 55:33    

Авторами голов в составе хозяев стали Зак Веренски, Дэнтон Хайнен, Шон Монахан и российский защитник Иван Проворов. Форвард Дмитрий Воронков очков в матче не набрал. У гостей россиянин Илья Михеев завершил встречу с показателем полезности «-2».

Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил матч из-за болезни.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

